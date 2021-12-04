Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu - Son Dakika

Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 farklı noktada Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 farklı noktada Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi. Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin protestoları devam ediyor. Başkent Paris'te 7 farklı noktada sokağa inen Sarı Yelekliler, polis ve jandarma eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Paris Valiliği, söz konusu protestolara lüks mağazaların bulunduğu cadde ve sokaklarda gösteri izni vermezken, yılbaşı hazırlıklarının başlaması ve mağazaların zarar görmemesi için gösteriler için onlarca polis ve jandarma görevlendirdi. - PARİS

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