- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
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- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

7 saat önce

- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenlenirken göstericiler, ne korona virüs ne de sağanak yağmura aldırış etmeden yürüdüler. Paris'teki İtalyan Meydanı'nda bulunan 13. bölge Belediyesi önünde sağanak yağmura rağmen toplanan binlerce kadın, tarihi Bastille Meydanı'ndan Republique Meydanına yürüdü. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik istek ve taleplere ilişkin pankartlar taşındı. Yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar atıldı.

- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Dünya Kadınlar Günü, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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