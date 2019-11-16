Son Dakika Haberleri: Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek
Son Dakika Dünya Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek - Son Dakika Dünya

Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alınacağı zirvenin 9 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:47 
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