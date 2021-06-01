Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te bir şoförün, aracını halkın üzerine sürmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-lysées yakınlarında bulunan George V caddesinde bir sürücü aniden aracını kalabalığın üzerine sürdü. Sürücü önce ileri sonra geriye aracı yüksek hızıyla sürüp yolda bulunanları ezdi. Çevrede bulunanlar, sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sonucu 34 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

-İHA-