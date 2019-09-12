Son Dakika Haberleri: Paris'te Barriere Otel grubunun tercihi Karmod büfeler
Son Dakika Ekonomi Haber

Paris'te Barriere Otel grubunun tercihi Karmod büfeler

2 saat önce

Dünyaca ünlü otel grubu Barriere'nin tercihi Karmod kabin büfeler oldu.

Paris'te Barriere Otel grubunun tercihi Karmod büfeler, System.String[]

Dünyaca ünlü otel grubu Barriere'nin tercihi Karmod kabin büfeler oldu.

Karmod'dan yapılan açıklamada, üretimi yapılan büfe kabininin, Barriere grubun Paris'te bulunan otelinin önünde kullanılmaya başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen verilen Karmod Fransa Koordinatörü Ekrem Önal klasik kabinlerini büfe konseptine uyarlayarak Avrupalı müşterilerine modern ürün satış alanları hazırladıklarını belirterek, "Çok farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden CTP sistemli kabinlerimiz ferah mekan ve ergonomik kullanım alanı, estetik görünümüyle Avrupa genelinde önemli markaların büfe ve stor mağaza tercihleri arasına girdi." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede kullanıma hazır teslim avantajıyla sundukları modern konseptin Fransa genelinde ilgi gördüğüne dikkati çeken Önal şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa'da PSG, İngiltere'de Manchester United, İspanya'da Barselona gibi ünlü futbol kulüplerinin stor ürün satış mağazalarında tercih edildi. Kabinlerimiz çürümez uzun ömürlü dayanımı, ferah iç mekan kullanım ergonomisi gibi öne çıkan unsurlara sahip. Ayrıca demonte özelliğiyle hem nakliyede hem de yerinde kısa sürede kurulum kolaylığı sağlıyor. Paris'teki bu projemizde 270x510 cm büyüklüğündeki kabinimiz tercih edildi. Ürünle beraber dış metal aksam karkasını iki günde kurulum yaparak teslim ettik. Kabinimiz şehrin en işlek mekanlarından birinde hizmet veriyor."

Fransa, Paris, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı Meltem, dönüşte kalp krizinden öldü
Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı meltem, dönüşte kalp krizinden öldü CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Barriere Otel grubunun tercihi Karmod büfeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]