Paris'te Başarı 'Öykü'sü
10 dakika önce
Başarılı Türk Model Öykü Baştaş Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Dört markanın defilesinde yer alan Öykü şubatta New York Moda Haftası'nda podyumda olacak.
Valentino Resort ve MM6 Maison Margelia gibi moda sektörünün önde gelen markalarının reklam yüzü olan, Burberry, Gucci gibi sektörün nabzını tutan markaların defilelerinde yer alan ve büyük beğeni toplayan 21 yaşındaki başarılı Türk model Öykü Baştaş 14-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenenHeron Preston, Hed Mayer, Puma, Ann Demeulemeester defilelerinde yer alan Öykü Baştaş kariyerinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.
1997 doğumlu başarılı Türk model Öykü Baştaş, Paris Moda Haftası'ndan sonra Şubat ayı başında başlayacak olan New York Moda Haftası'nda da sektörün önde gelen markaları için tekrar podyumda olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
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