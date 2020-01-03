Paris'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Paris'in Villejuif kentinde şizofreni hastası bir gencin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırgan bir polis tarafından olay yerinde öldürüldü.

Paris'in güneyinde bulunan Villejuif kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Nathan C. isimli 23 yaşındaki şizofreni hastası bir genç, parkta bulunanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan olay yerinde bulunan bir polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 56 yaşındaki kurbanın, eşini korumak için kendini feda etmesi ise sosyal medyada "kahraman eş" başlığıyla yankı bulurken, İçişleri Bakanlığından saldırganı vuran polise "hızlı tepkisinden dolayı" tebrik mesajı gönderildiği öğrenildi.

(Özlem Kaplan/İHA)