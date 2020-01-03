Son Dakika › Dünya › Paris'te bıçaklı saldırı Polis saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika Dünya
Paris'te bıçaklı saldırı Polis saldırganı etkisiz hale getirdi
6 saat önce
? Paris'te yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
? Paris'te yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.Yerel medya, Paris'in Villejuif Mahallesi Hautes-Bruyères parkında kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın yoldan geçen en az dört kişiye bıçakla saldırdığı ve polisin müdahale ettiğini bildirdi. Polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve olayın nedeni hakkında araştırma yaptığı belirtildi.
- Fransa
Son Dakika Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil