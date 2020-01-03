Paris'te bıçaklı saldırı Polis saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te bıçaklı saldırı Polis saldırganı etkisiz hale getirdi - Son Dakika Dünya

Paris'te bıçaklı saldırı Polis saldırganı etkisiz hale getirdi

6 saat önce

? Paris'te yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Paris'te bıçaklı saldırı Polis saldırganı etkisiz hale getirdi, System.String[]

? Paris'te yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.Yerel medya, Paris'in Villejuif Mahallesi Hautes-Bruyères parkında kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın yoldan geçen en az dört kişiye bıçakla saldırdığı ve polisin müdahale ettiğini bildirdi.  Polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve olayın nedeni hakkında araştırma yaptığı belirtildi.

- Fransa

Polis, Paris, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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