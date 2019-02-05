Paris'te Bilanço Artıyor: Ölü Sayısı 9'a Çıktı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen yangında ölü sayısı 9'a yükseldi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te meydana gelen yangında ölü sayısı 9'a yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'in 16'ncı bölgesinde 41 yaşında bir kadın 8 katlı binayı ateşe vermiş, yangın saatlerce söndürülememişti. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.
250 itfaiyecinin saatlerce müdahale ettiği yangında, 30'dan fazla da yaralı olduğu öğrenildi.
Öte yandan yangını çıkaran kadın da gözaltına alındı. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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