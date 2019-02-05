Son Dakika Haberleri: Paris'te Bilanço Artıyor: Ölü Sayısı 9'a Çıktı

Paris'te Bilanço Artıyor: Ölü Sayısı 9'a Çıktı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen yangında ölü sayısı 9'a yükseldi.

Paris'te Bilanço Artıyor: Ölü Sayısı 9'a Çıktı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen yangında ölü sayısı 9'a yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'in 16'ncı bölgesinde 41 yaşında bir kadın 8 katlı binayı ateşe vermiş, yangın saatlerce söndürülememişti. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

250 itfaiyecinin saatlerce müdahale ettiği yangında, 30'dan fazla da yaralı olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangını çıkaran kadın da gözaltına alındı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Fransa, Paris, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Bilanço Artıyor: Ölü Sayısı 9'a Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]