Son Dakika Haberleri: Paris'te Bina Yangını

Paris'te Bina Yangını

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği belirtildi.

Paris'te Bina Yangını, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 19. bölgesinde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler üst katlara sıçrarken patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı caddede elektrikler de kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:11 Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Taksi ve 2 Halk Otobüsüne Çarptı! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 01:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Bina Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]