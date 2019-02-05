Paris'te Bina Yangını: 8 Ölü, 30 Yaralı

Görüntü dökümü: Olay yerinden görüntüler Paris'te bina yangını: 8 ölü, 30 yaralı Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden görüntüler Paris'te bina yangını: 8 ölü, 30 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, başkentin 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 6'sı itfaiye eri 30 kişi yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin yangını 6 saatte kontrol altına alabildiği, yangının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.



Paris Savcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi.



Çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

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