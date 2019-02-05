Son Dakika Haberleri: Paris'te Bir Binada Çıkan Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

Paris'te Bir Binada Çıkan Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

28 dakika önce

– Paris'te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı.

Paris'te Bir Binada Çıkan Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi, System.String[]
– Paris'te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Acil durum ekipleri, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü itfaiyeci olmak üzere 30 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saat 01.00 sıralarında başlayan yangından etkilenen bazı kişiler, alevlerden kaçmak için yakındaki yapıların çatılarına atlamak zorunda kaldı ve itfaiye tarafından kurtarılmayı bekledi. Acil durum ekipleri çatıdan kurtarılan kişi sayısının 30 olduğunu belirtti.

Ayrıca, yanan binaya bitişik iki binanın önlem olarak tahliye edildiği ve yaklaşık 200 itfaiyecinin de müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Paris savıcı da yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın bir parçası olarak da yangının çıktığı binada yaşayan bir kadının gözaltına alındığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:50 Kaynak: DHA

Paris, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Bir Binada Çıkan Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]