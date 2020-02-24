“Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe” - Son Dakika Ekonomi

“Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe”

28 dakika önce

Sultan Abdülaziz'in Paris ve ardından İmparatoriçe Eugenie'nin İstanbul'a ziyaretinin tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgeleri, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde düzenlenen sergiyle aynı bağlamda ele alınıyor.

“Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe”, System.String[]

Sultan Abdülaziz'in Paris ve ardından İmparatoriçe Eugenie'nin İstanbul'a ziyaretinin tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgeleri, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde düzenlenen sergiyle aynı bağlamda ele alınıyor.

Sultan Abdülaziz, İstanbul, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 
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