Son Dakika Haberleri: Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu
Son Dakika Dünya Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu - Son Dakika Dünya

Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu

6 saat önce

Paris'in 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard Suriyeli Kürtler için 200 bin euroluk yardım topladıklarını duyurdu. Söz konusu yardımın insani yardım kapsamında yapıldığı belirtildi.

Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu, System.String[]

Paris'in 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard Suriyeli Kürtler için 200 bin euroluk yardım topladıklarını duyurdu. Söz konusu yardımın insani yardım kapsamında yapıldığı belirtildi.


Belediye Başkanı Cordebard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parisliler Suriyeli Kürtlere ne borçlu olduğunu ve onları terk etmemeleri gerektiğini biliyor. Paris'teki konsey toplantısında istisnai olarak 200 bin euroluk bir acil yardım yaptık. Bu yardım Suriye'nin kuzeyindeki ACTED ve Medecine du monde programlarına aktarılacak." dedi.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:19 
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