Paris'te Büyük Patlama: 20 Yaralı
1 saat önce
- Paris'te büyük patlama: 20 yaralıPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in Rue de Trévise bölgesindeki bir binada büyük çaplı bir patlama meydana geldi.
- Paris
'te büyük patlama: 20 yaralı
PARİS - Fransa
'nın başkenti Paris'in Rue de Trévise bölgesindeki bir binada büyük çaplı bir patlama meydana geldi. 20 kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in Rue de Trévise bölgesinde 9'uncu Caddedeki bir binada doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre fırında yaşanan patlamada 2'si ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken Fransa polisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trevise Sokağında bir dükkanda meydana gelen patlamada müdahale devam ediyor. Olay yerinden uzak durun, kurtarma ekiplerine yol verin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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