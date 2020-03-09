Son Dakika › Güncel › Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te, başında kask bulunan silahlı saldırganın camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:22 Kaynak: AA
Avrupa'da İslamofobi'nin en yoğun yaşandığı Fransa'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika Yunan güvenlik güçleri plastik mermiye, vücuda saplanması için tel yerleştiriyor Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi