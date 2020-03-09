Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Avrupa'da İslamofobi'nin en yoğun yaşandığı Fransa'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.