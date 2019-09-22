Paris'te çatışmaların gölgesinde iklim yürüyüşü
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma yaşandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Cumartesi günü düzenlenen iklim yürüyüşüne karışan kara blok protestocuları ve izinsiz gösterilerine devam eden 'sarı yelekliler'e polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:18
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