Paris'te çatışmaların gölgesinde iklim yürüyüşü

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Cumartesi günü düzenlenen iklim yürüyüşüne karışan kara blok protestocuları ve izinsiz gösterilerine devam eden 'sarı yelekliler'e polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.