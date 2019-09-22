Son Dakika Haberleri: Paris'te çatışmaların gölgesinde iklim yürüyüşü
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Paris'te çatışmaların gölgesinde iklim yürüyüşü

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Cumartesi günü düzenlenen iklim yürüyüşüne karışan kara blok protestocuları ve izinsiz gösterilerine devam eden 'sarı yelekliler'e polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Paris'te çatışmaların gölgesinde iklim yürüyüşü

Fransa, Polis, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:18 
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