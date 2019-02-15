Paris'te Çocuk Modası Rüzgarı
50 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris, Çinli çocuk modacıları Connie Yia ve Sandrine Wang'ın tasarımlarına ev sahipliği yapıyor.
Fransa
'nın başkenti Paris
, Çinli çocuk modacıları Connie Yia ve Sandrine Wang'ın tasarımlarına ev sahipliği yapıyor
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:28
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