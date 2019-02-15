Son Dakika Haberleri: Paris'te Çocuk Modası Rüzgarı

Paris'te Çocuk Modası Rüzgarı

50 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris, Çinli çocuk modacıları Connie Yia ve Sandrine Wang'ın tasarımlarına ev sahipliği yapıyor.

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Fransa'nın başkenti Paris, Çinli çocuk modacıları Connie Yia ve Sandrine Wang'ın tasarımlarına ev sahipliği yapıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:28 

Fransa, Paris, Dünya
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