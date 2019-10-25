Son Dakika Haberleri: Paris'te da Vinci çılgınlığı: Serginin ilk gününde 260 bin bilet satıldı
Son Dakika Kültür Sanat Paris'te da Vinci çılgınlığı: Serginin ilk gününde 260 bin bilet satıldı

Paris'te da Vinci çılgınlığı: Serginin ilk gününde 260 bin bilet satıldı

1 saat önce

Rönesans döneminin dahisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo Da Vinci, ölümünün 500. yıl dönümünde Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi bir sergi ile anılıyor.

Paris'te da Vinci çılgınlığı: Serginin ilk gününde 260 bin bilet satıldı, System.String[]

Rönesans döneminin dahisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo da Vinci, ölümünün 500. yıl dönümünde Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi bir sergi ile anılıyor.


Organizatörlerinin 20 yılda hazırlandığını belirttiği sergi "Léonard de Vinci" açılışını yaptı. Sadece internet üzerinden rezervasyonla girilebilen serginin ilk gününde en az 260 bin bilet satıldı. Gün içinde biletlerin satıldığı internet sitesi yoğunluk sebebiyle çöktü.

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Fransa, Paris, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:59 
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