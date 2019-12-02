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Paris'te da Vinci çılgınlığı: Serginin ilk gününde 260 bin bilet satıldı
6 saat önce
Rönesans döneminin dahisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo Da Vinci, ölümünün 500. yıl dönümünde Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi bir sergi ile anılıyor.
Rönesans döneminin dahisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo da Vinci, ölümünün 500'üncü yıl dönümünde Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi bir sergi ile anılıyor.
Organizatörlerinin 20 yılda hazırlandığını belirttiği sergi "Léonard de Vinci" açılışını yaptı. Sadece internet üzerinden rezervasyonla girilebilen serginin ilk gününde en az 260 bin bilet satıldı. Gün içinde biletlerin satıldığı internet sitesi yoğunluk sebebiyle çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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