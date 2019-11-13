Paris'te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Fransa'nın başkenti Paris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.
Fransa'nın başkenti Paris'te hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesinin ardından dolu yağdı. Bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 15 dakika içinde sokaklar beyaza büründü. Şiddetli dolu yağışında bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü. - PARİS
Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi