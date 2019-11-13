Son Dakika Haberleri: Paris'te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü
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Paris'te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Fransa'nın başkenti Paris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Fransa'nın başkenti Paris'te hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesinin ardından dolu yağdı. Bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 15 dakika içinde sokaklar beyaza büründü. Şiddetli dolu yağışında bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Paris'te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü

Dolu Yağışı, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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