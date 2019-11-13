- Paris'te dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Fransa'nın başkenti Paris'te hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesinin ardından dolu yağdı. Bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 15 dakika içinde sokaklar beyaza büründü. Şiddetli dolu yağışında bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.