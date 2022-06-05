Polisler, dün sabah Paris'in 18. bölgesinde aralarında birinin emniyet kemerini takmadığı 4 kişinin bulunduğu bir aracı kontrol etmek istemişti. Polisler araca yaklaştığı sırada, sürücü kaçmaya çalışmış ancak trafikte sıkışmıştı. Bisikletli polisler aracı tekrar yakalayınca, sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine 3 polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca birkaç el ateş etmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracında polisler tarafından yaralanan kadın öldü - Son Dakika

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