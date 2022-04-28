Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye ateş açan polis yargılanıyor - Son Dakika
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Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye ateş açan polis yargılanıyor

28.04.2022 00:22
Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye ateş açan polis yargılanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan ve gözaltına alınan polis hakkında "kasıtlı cinayet işlemek" suçlamasıyla kovuşturma açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan ve gözaltına alınan polis hakkında "kasıtlı cinayet işlemek" suçlamasıyla kovuşturma açıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'te 24 Nisan gecesi sürücünün kullandığı araca ateş açan polisin bu sabah mahkemeye çıkartılarak ifadesi alındı.

Mahkeme, polis hakkında ölen sürücüyle ilgili "kasıtlı cinayet işlemek" suçlamasıyla kovuşturma başlattı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polise, ülkeden çıkış yasağı getirildi.

Söz konusu polis 24 Nisan'da, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istemiş, sürücünün aracı polislerin üzerine sürmesi üzerine polis, sürücüye dur ihtarında bulunmuş, aracın durmaması üzerine ateş açmıştı.

Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirmiş, arka koltuktaki kişi ise yaralanmıştı.

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Cinayet, Fransa, Paris, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ateş açan polis yargılanıyor - Son Dakika


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