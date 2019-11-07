Son Dakika Haberleri: Paris'te düzensiz göçmenlere "tahliye" operasyonu
Son Dakika Güncel Paris'te düzensiz göçmenlere 'tahliye' operasyonu

Paris'te düzensiz göçmenlere "tahliye" operasyonu

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına taşındı.

Paris'te düzensiz göçmenlere

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına taşındı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris'in kuzeydoğusundaki Chapelle Mahallesi ve Saint-Denis banliyösünde yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmenin bulunduğu kamplar, düzenlenen polis operasyonuyla "tahliye" edildi.

Göçmenler, spor salonlarına taşındı.

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallament, yaptığı açıklamada, buralarda yeniden bir kampın kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Yetkililer, daha önce de Paris'te birçok tahliye operasyonu gerçekleştirerek düzensiz göçmenleri geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti.

Fransa yönetimi, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğraması dışında, ilkel kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Fransa, Polis, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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