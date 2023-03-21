Fransa'da protestolar devam ediyor! Onlarca kişi gözaltına alınırken, ülkede petrol krizi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da protestolar devam ediyor! Onlarca kişi gözaltına alınırken, ülkede petrol krizi çıktı

21.03.2023 14:24

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesiyle ile ilgili reforma karşı çıkan protestocuların başlattığı protestolar sürüyor. Başkent Paris'te yapılan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e çıkarken, reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar meydana geldi.

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere birçok kente, emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto ediliyor.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

PARİS YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplandı. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor. Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

GÖZALTI SAYISI 243'E YÜKSELDİ

Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

AKARYAKIT KRİZİ BAŞLADI

Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koydu.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

NE OLMUŞTU?

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

EMEKLİLİK YAŞI KADEMELİ OLARAK 64'E ÇIKACAK

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek. Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARI SONASI OLAYLAR BAŞLADI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı. Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Fransa'daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı Fransa'daki gösterilerde 243 kişi gözaltına alındı Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'te gösteriler patlak verdi Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'te gösteriler patlak verdi

Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da protestolar devam ediyor! Onlarca kişi gözaltına alınırken, ülkede petrol krizi çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İYİ Parti'de iki önemli isim, Kılıçdaroğlu'nun oylandığı toplantıya gitmedi
14:28 İYİ Parti'de kritik iki isim, Kılıçdaroğlu'nun isminin oylandığı toplantıya katılmadı
14:05 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan saf dışı bırakan Sevilla'da Sampaoli ile yollar ayrıldı
13:59 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Sevilla'da Sampaoli dönemi resmen sona erdi
10:09 Askerlik işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek
13:30 Cumhur İttifakı'na katılmayı reddeden Erbakan, Erdoğan'a kırgın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:24 Cumhur İttifakı'nı reddetmenin altından Erbakan'ın kırgınlığı çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:22 Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı
13:16 Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" diyerek Galatasaray'ı bombaladı
13:05 Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 14:48:55. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da protestolar devam ediyor! Onlarca kişi gözaltına alınırken, ülkede petrol krizi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement