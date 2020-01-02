Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı - Son Dakika

Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu bir kez daha protesto edildi.

Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu bir kez daha protesto edildi.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grev devam ederken, eylemciler Paris'te Opera Caddesi'nde gösteri düzenlendi.

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP ve Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları ve sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in katıldığı eylemde, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin, emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericilere sert şekilde müdahale ettiği görüldü.

Emeklilik reformuna karşı 5 Aralık'ta başlayan grev, 1986'dan bu yana, en uzun süren grev oldu.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Macron, yeni yıl mesajında, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti
Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu

Son Dakika Haberleri
02:22 Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası - Son Dakika
02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
02:03 Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika
02:00 Şehit Piyade Er Berkay Işık'ın baba ocağında yas - Son Dakika
01:30 Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı iddiası - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 02:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]