Son Dakika Haberleri: Paris'te emeklilik reformuna karşı yürüyüş
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Paris'te emeklilik reformuna karşı yürüyüş

26 dakika önce

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu kabul etmek istemeyen 14 farklı serbest meslek dalını temsilen bir komite kuruldu ve bu kurulan komite hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir protesto yürüyüşü düzenledi.

Paris'te emeklilik reformuna karşı yürüyüş, System.String[]

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu kabul etmek istemeyen 14 farklı serbest meslek dalını temsilen bir komite kuruldu ve bu kurulan komite hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir protesto yürüyüşü düzenledi.

Fransa'nın sosyal tarihinde ilk kez aynı komite içinde buluşan avukatlar, sağlık personelleri ve hava ulaşımı çalışanları hükümetin emeklilik reformu projesine karşı yürüdü. Geçen hafta Cuma günü toplu ulaşımın tamamen durduğu grevin ardından avukatlar, doktorlar, pilotlar ve hostesler başta olmak üzere serbest meslek çalışanları bugün sokağa indi. Fransız hükümeti kurumlardaki farklı emeklilik şartlarının tek bir çatı altında toplanması ve tüm çalışanlar için aynı emekli olma şartlarının uygulanmasını hedefliyor. Kendilerine tanınmış olan emeklilik avantajlarını kaybetmekten endişe duyan serbest meslek çalışanları, bugün Paris'te Opera Meydanı'nda buluştu. Hükümetin emeklilik reformunu protesto eden serbest meslek sahipleri hükümet karşıtı slogan attı.

(İHA)

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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