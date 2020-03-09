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Paris'te "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı
7 saat önce
Paris'te 'Erdoğan, Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı
Paris'te 'Erdoğan, Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı
Idlib'de yaşanan çatışmalar sonrası mültecileri Yunanistan sınırına taşıyan Türk hükümetinin bu politikası Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi. Protesto sırasında "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartını açan Fransız ve Yunan göstericiler gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:31
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