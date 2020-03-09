Paris'te "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te 'Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı - Son Dakika Dünya

Paris'te "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı

7 saat önce

Paris'te 'Erdoğan, Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı

Paris'te

Paris'te 'Erdoğan, Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı


Idlib'de yaşanan çatışmalar sonrası mültecileri Yunanistan sınırına taşıyan Türk hükümetinin bu politikası Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi. Protesto sırasında "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartını açan Fransız ve Yunan göstericiler gözaltına alındı.

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Avrupa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:31 
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