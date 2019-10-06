Son Dakika Haberleri: Paris'te eş cinsel kadınlara yönelik yasa tasarısı protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

Paris'te eş cinsel kadınlara yönelik yasa tasarısı protesto edildi

7 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, eş cinsel ve bekar kadınların tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.

Paris'te eş cinsel kadınlara yönelik yasa tasarısı protesto edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, eş cinsel ve bekar kadınların tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.

Birçok derneğin çağrısıyla Paris'teki Edmond-Rostand Meydanı'nda toplanan eylemciler, Montparnasse Garı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, hükümetin hazırladığı eş cinsel ve bekar kadınlara tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısına tepki gösterdi.

Eyleme merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden bazı milletvekilleri ve avukatlar destek verdi.

Yasa tasarısına karşı sloganların atıldığı gösteriye polise göre 42 bin, organizatörlere göre ise 600 bin kişi katıldı.

Organizatörler, yasa tasarını protesto etmek için gelecek haftalarda yeniden eylem çağrısı yaptı.

Ulusal Meclis, söz konusu yasa tasarısını onaylamıştı ancak yürürlüğe girmesi için tekrar oylanması gerekiyor. Hükümet, tasarının birkaç ay içerisinde yürürlüğe girmesini istiyor. Tasarıya göre eş cinsel ve bekar kadınlar tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olabilecek ve bununla ilgili masraflar da devlet tarafından karşılanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde konuyla ilgili bir vaatte bulunmuştu.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor
Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 22:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te eş cinsel kadınlara yönelik yasa tasarısı protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]