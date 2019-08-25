Paris'te 'ev'lendi
1 saat önce
Ünlü oyuncu, sevgilisi Umut Evgiren'le de sık sık gittiği Paris'te uzun süredir aradığı evi St. Germain semtinde buldu.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Umut Evgiren'le de sık sık gittiği Paris'te uzun süredir aradığı evi St. Germain semtinde buldu. Büyüküstün'ün sosyal yaşamı ve sanat hayatı hareketli olduğu için bu bölgeyi tercih ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:22
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