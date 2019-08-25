Paris'te 'ev'lendi

Ünlü oyuncu, sevgilisi Umut Evgiren'le de sık sık gittiği Paris'te uzun süredir aradığı evi St. Germain semtinde buldu. Büyüküstün'ün sosyal yaşamı ve sanat hayatı hareketli olduğu için bu bölgeyi tercih ettiği öğrenildi.