Son Dakika Haberleri: Paris'te 'ev'lendi
Son Dakika Magazin Haber

Paris'te 'ev'lendi

1 saat önce

Ünlü oyuncu, sevgilisi Umut Evgiren'le de sık sık gittiği Paris'te uzun süredir aradığı evi St. Germain semtinde buldu.

Paris'te 'ev'lendi, System.String[]

Ünlü oyuncu, sevgilisi Umut Evgiren'le de sık sık gittiği Paris'te uzun süredir aradığı evi St. Germain semtinde buldu. Büyüküstün'ün sosyal yaşamı ve sanat hayatı hareketli olduğu için bu bölgeyi tercih ettiği öğrenildi.

Paris, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm
Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi Ayça Tilki'den ilginç Aleyna Tilki itirafı: Sevmediğim sevgililerini tekmeliyordum Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te 'ev'lendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]