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Paris'te evsiz mültecilere sokakta "huzur yok" - Son Dakika

Paris'te evsiz mültecilere sokakta "huzur yok"

04.02.2022 07:47
Paris'te evsiz mültecilere sokakta "huzur yok"

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakta yaşayan mülteciler polis tarafından uyandırılarak kaldıkları yerlerden kovuluyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakta yaşayan mülteciler polis tarafından uyandırılarak kaldıkları yerlerden kovuluyor.

Utopia 56 yardım kuruluşunun Twitter hesabından paylaşılan görüntüde, Paris'te köprü altında uyuyan bir grup evsiz tekme atılarak uykularından uyandırılıyor.

Görüntülerde, köprü altında uyuyanlar arasında bir ayağı ampute ve koltuk değnekleri yardımıyla ayakta durmaya çalışan bir evsizin polisle konuşma çabası dikkat çekiyor.

Polisin müdahale ettiği kişiler soğuğa rağmen sığındıkları bölgeden uzaklaşmak zorunda kalıyor.

Kuruluşun açıklamasında, salıyı çarşambaya bağlayan gece gerçekleşen olayda polis tarafından rahatsız edilen grubun, çoğunluğunun Sudan asıllı mülteci veya iltica talebinde bulunan kişilerden oluştuğu kaydedildi.

"Bu insanların korunması ve barınma imkanı olması gerekirken, polis tarafından sürekli fiziksel ve psikolojik tacize maruz bırakılıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Paris'te 5 gündür bu tarz durumların yaşandığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Fransa'daki evsiz mültecilere karşı polis tarafından biber gazı kullanıldığı, copla müdahale edildiği ve battaniyelerinin ellerinden alındığı belirtilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in tutumunun bu "dramlara" sebep olduğu kaydedildi.

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Fransa, Polis, evsiz, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te evsiz mültecilere sokakta 'huzur yok' - Son Dakika


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