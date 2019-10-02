Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis memuru, sahip oldukları kötü çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis memuru, sahip oldukları kötü çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı.
Sendikaların çağrısıyla Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemci polisler çalışma koşullarını protesto ederek, hükümetten bu konuda adım atmasını beklediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:46
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