Son Dakika Haberleri: Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde
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Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis memuru, sahip oldukları kötü çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı

Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis memuru, sahip oldukları kötü çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı.


Sendikaların çağrısıyla Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemci polisler çalışma koşullarını protesto ederek, hükümetten bu konuda adım atmasını beklediklerini belirtti.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:46 
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