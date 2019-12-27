Paris'te Festiculture etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Festiculture etkinliği yoğun ilgi gördü.



Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan geleneksel Festiculture etkinliği Fransa'nın ve Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerini ağırladı. Başta Almanya, Fransa ve Türkiye'den katılan esnaflar ürünlerini tanıtmak için stant açtı. Türk, Fransız ve Arap ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören etkinlikte Türk ürünleri ve kültürü tanıtılıyor. Stantlarda ise her türlü çeyizlik, ev eşyası, yiyecek, giyecek, aksesuar, kitap ve Türk yemekleri misafirlere tanıtılıyor.



Festiculture etkinliğinde Türk esnafının dışında bazı yabancıların da stant açtığı görüldü. Her milletten ziyaretçinin geldiği etkinliğe Bursa Mehter takımının gösterisi damga vurdu. Etkinliğe gelen ziyaretçilerin bazıları ilk kez görüp dinledikleri Mehter Takımı gösterilerini hayranlıkla izledi. Paris'te 3 gün sürecek olan Festiculture'ün ilk günü olmasına rağmen başta Paris ve çevresinde yaşayan Türkler ve Fransızlardan da yoğun ilgi gördü. Etkinlik 27-28-29 Aralık tarihleri boyunca 3 gün sürecek. - PARİS