Son Dakika Haberleri: Paris'te Film Gibi Banka Soygunu

Paris'te Film Gibi Banka Soygunu

40 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde bir banka soyuldu.

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Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde bir banka soyuldu.

Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı'na birkaç yüz metre yakın olan Milleis Bankası'nda gerçekleşen soygunda 30 kasanın boşaltıldığı öğrenildi. Sabah banka açılış saatinde gelip, banka girişine "kapalıyız" afişi asan ve çalışanları bağlayıp saatlerce içeride tutan 4 soyguncunun işleri bittikten sonra kaçtığı ve çalışanların ancak öğleden sonra polise haber verebildiği öğrenildi. Toplam 30 kasayı boşaltıp kaçan soyguncuların güvenlik güçleri tarafından halen arandığı bildirildi. Filmleri aratmayan soygunda 2 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Soyguncuların kaçmadan önce içeriye henüz ne olduğu tespit edilmeyen bir sıvı döktüğü ve önlem amaçlı itfaiye mensuplarının banka önünde halen hazırda bekletildiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlık, Fransa, Paris, Güncel
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