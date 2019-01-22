Paris'te Film Gibi Banka Soygunu
40 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde bir banka soyuldu.
Fransa
'nın başkenti Paris
'in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde bir banka soyuldu.
Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde Elysee Cumhurbaşkanlık
Sarayı'na birkaç yüz metre yakın olan Milleis Bankası'nda gerçekleşen soygunda 30 kasanın boşaltıldığı öğrenildi. Sabah
banka açılış saatinde gelip, banka girişine "kapalıyız" afişi asan ve çalışanları bağlayıp saatlerce içeride tutan 4 soyguncunun işleri bittikten sonra kaçtığı ve çalışanların ancak öğleden sonra polise haber verebildiği öğrenildi. Toplam 30 kasayı boşaltıp kaçan soyguncuların güvenlik güçleri tarafından halen arandığı bildirildi. Filmleri aratmayan soygunda 2 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Soyguncuların kaçmadan önce içeriye henüz ne olduğu tespit edilmeyen bir sıvı döktüğü ve önlem amaçlı itfaiye mensuplarının banka önünde halen hazırda bekletildiği öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
Dünyaca Ünlü Rapçi Chris Brown, Tecavüz Suçlamasıyla Tutuklandı
Eşiyle Olan Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram'da Aşka Geldi
ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti