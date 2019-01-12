Paris'te Fırında Patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi. Edinilen ilk bilgiye göre patlama şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırında meydana geldi.



(İHA)

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