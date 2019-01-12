Paris'te Fırında Patlama
39 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi. Edinilen ilk bilgiye göre patlama şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırında meydana geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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