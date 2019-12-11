Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika
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Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşı karşıya gelecek PSG-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olay çıktı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında bir PSG taraftarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iki takım taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan arbededen görüntüler


UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
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