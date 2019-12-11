Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika Dünya

Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşı karşıya gelecek PSG-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olay çıktı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında bir PSG taraftarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iki takım taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi!
Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu

Son Dakika Haberleri
03:23 Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:05 İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler? - Son Dakika
02:50 400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen yaptırım... - Son Dakika
02:27 Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı - Son Dakika
02:27 Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:50:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]