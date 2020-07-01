- Paris'te göçmen çocuklar için 100 çadırlık kamp kuruldu - Son Dakika

- Paris'te göçmen çocuklar için 100 çadırlık kamp kuruldu

- Paris'te göçmen çocuklar için 100 çadırlık kamp kuruldu Fransa'da 18 yaşından küçük göçmen çocuklara dikkat çekmek için başkent Paris'in göbeğine bir gecede 100 çadırlık kamp kuruldu.

- Paris'te göçmen çocuklar için 100 çadırlık kamp kuruldu

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PARİS - Fransa'da 18 yaşından küçük göçmen çocuklara dikkat çekmek için başkent Paris'in göbeğine bir gecede 100 çadırlık kamp kuruldu.

Fransa'nın başkenti Paris'in Cumhuriyet Meydanı'na yakın bir alanda bir gecede 100 çadırlık kamp kuruldu. Fransız yetkililerin dikkatini çekerek ülkedeki 18 yaşından küçük göçmen çocukları topluma kazandırmayı amaçlayan 5 sivil toplum kuruluşu, takdir topladı. Sivil toplum kuruluşlarının maddi desteği ile kurulan kamp, bir süre daha Paris'in göbeğinde kalacak. Sokaklarda yaşayan mülteci çocuklar, oluşturulan bu kamp alanında kalabilecek. İnsani yardım derneklerinin, göçmen çocuklara "ni-ni" ismini verirken, kamp alanını kuran organizatörler yetkililere seslendi. Reşit olmayan çocukların korunmasının anayasada da yer aldığına dikkat çeken STK'lar 18 yaşından küçük sokaklarda kalan göçmen çocukların topluma kazandırılması için yeterli imkanın bulunduğunu ifade etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Fransa Sorumlusu Laurie Bonnaud, "Kamp, reşit olmayan 100'ü aşkın göçmen çocuk için kuruldu. Yetkililerin bu duruma dikkatini çekmek amaçlanırken, gençlere eğitim, sosyal ve sağlık konularında yardımcı olmak ve geçici de olsa barınabilecekleri yer sağlamak istedik. Amacımız, 18 yaşından küçük göçmen çocukları topluma kazandırmak" dedi.

Cumhuriyet Meydanı, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Paris'te göçmen çocuklar için 100 çadırlık kamp kuruldu - Son Dakika

Son Dakika

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