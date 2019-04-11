Son Dakika Haberleri: Paris'te Göçmenler İçin 100 Kişilik Kapasiteli Yeni Barınma Merkezi

Paris'te Göçmenler İçin 100 Kişilik Kapasiteli Yeni Barınma Merkezi

56 dakika önce

PARİS'in de içinde olduğu Ile-de-France Valisi Michel Cadot, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamını sokaklarda sürdürmek durumunda kalan göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağını belirtti.

Paris'te Göçmenler İçin 100 Kişilik Kapasiteli Yeni Barınma Merkezi, System.String[]
PARİS'in de içinde olduğu Ile-de-France Valisi Michel Cadot, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamını sokaklarda sürdürmek durumunda kalan göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağını belirtti. Cadot, 100 kişilik kapasiteye sahip olacak merkezin yakın zamanda açılacağını kaydetti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da başkentte kamplarda bin 200 göçmenin yaşadığını, bu nedenle Cadot'un aldığı bu önlemin yeterli olmayacağını savundu.

TAHLİYE OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

Paris'in La Chapelle mahallesinde geçen hafta, yol kenarında barınan yaklaşık 400 düzensiz göçmenin bulunduğu kampa 'tahliye' operasyonu düzenlemişti. Sudan, Eritre ve Afganistan uyruklu göçmenler, otobüslerle barınma merkezlerine götürülmüştü. Yetkililer, daha önce de Paris'te onlarca tahliye operasyonu gerçekleştirerek sığınmacıları geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti. Paris'te binlerce düzensiz göçmen, barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 
Anne, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku! Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:03:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Göçmenler İçin 100 Kişilik Kapasiteli Yeni Barınma Merkezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]