Son Dakika Haberleri: Paris'te Göçmenler İçin Yeni Barınma Merkezi

Paris'te Göçmenler İçin Yeni Barınma Merkezi

49 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda kalan düzensiz göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağı bildirildi.

Paris'te Göçmenler İçin Yeni Barınma Merkezi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda kalan düzensiz göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağı bildirildi.

Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France Valisi Michel Cadot, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamını sokaklarda sürdürmek durumunda kalan göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağını belirtti.

Cadot, 100 kişilik kapasiteye sahip olacak merkezin yakın zamanda açılacağını kaydetti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da başkentte kamplarda bin 200 göçmenin yaşadığını, bu nedenle Cadot'nun aldığı bu önlemin yeterli olmayacağını savundu.

Paris'in La Chapelle mahallesinde geçen hafta, yol kenarında barınan yaklaşık 400 düzensiz göçmenin bulunduğu kampa "tahliye" operasyonu düzenlemişti. Sudan, Eritre ve Afganistan uyruklu göçmenler, otobüslerle barınma merkezlerine götürülmüştü.

Yetkililer, daha önce de Paris'te onlarca tahliye operasyonu gerçekleştirerek sığınmacıları geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti. Paris'te binlerce düzensiz göçmen, barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:15 Kaynak: AA
Fransa, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'te Göçmenler İçin Yeni Barınma Merkezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]