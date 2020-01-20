Paris'te grevler nedeniyle aksayan metro seferleri büyük ölçüde normale döndü - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ciddi aksamaların yaşandığı metro seferleri büyük ölçüde normale döndü.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 47 gündür devam ediyor.

Ancak Ulusal Özerk Sendikalar Birliğinin (UNSA) çağrısıyla Paris'te metro hatları ve banliyö trenlerinin büyük bölümü normal seferlerine başladı. Beş metro hattında ise bazı aksamalar yaşanıyor.

Şehirler arası tren seferleri de büyük ölçüde normale döndü.

Öte yandan, Başbakan Edouard Philippe ile sendikaların temsilcileri arasında emeklilik reformu konusunda görüşmeler devam edecek.

Reformun Bakanlar Kurulu'na sunulacağı 24 Ocak Cuma ise Paris başta olmak üzere ülke genelindeki birçok şehirde gösteriler düzenlenecek.

Son 34 yılın en uzun grevi

Grevler nedeniyle Paris ve büyük kentlerde günlük hayat felç olmuştu.

Özellikle Paris'te grevler trafik sıkışılığa neden olmuş ve yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşmuştu. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zarar da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı.

Philippe, geçen ay yaptığı açıklamada ise "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.