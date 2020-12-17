- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler - Son Dakika

- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler

17.12.2020 15:09

- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler Fransa'da hayvanseverler, kaz ciğeri satan mağazaların önünde protesto düzenledi.

- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler

PARİS - Fransa'da hayvanseverler, kaz ciğeri satan mağazaların önünde protesto düzenledi.

Fransa'da Noel ve kutlama yemeklerinde kaz ciğerinin sıkça kullanılmasına hayvanseverlerden yine tepki geldi. Hayvanseverler tarafından Fransa'da yemek menüsünde kaz ciğeri bulunan lüks restoranlar yıllardır her yılbaşı protesto ediliyordu. Bu yıl korona virüs salgını sebebiyle, restoranların kapalı olmasından dolayı hayvanseverler, protestolarını kaz ciğeri satışı yapan şarküterilerin önünde gerçekleştirdi. Kaz ciğeri elde etmek için kazlara zorla fazladan yem yedirilerek ciğerlerini büyütmek uğruna işkence yapıldığını iddia eden hayvansever üç kadın, Paris'te cadde ortasına kurdukları masada kaz ciğeri sofrasını göstererek kaz ciğeri satışını protesto etti.

Fransız halkının yüzde 47'si kazların bu şekilde beslenmesine karşı olurken, halkın yüzde 80'i kaz ciğeri tüketmeye devam ediyor. Fransa'da 24 Aralık akşamı kurulacak Noel ve 31 Aralık akşamı kurulacak yeni yıl kutlaması sofralarında protestolara rağmen yine de kaz ciğeri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler
- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler
- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler
- Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler

Protesto, Fransa, Paris, Noel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı "HDP kapatılsın" tartışmasına Doğu Perinçek de katıldı! Devlet Bahçeli'ye destek verdi Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül         
15:06
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada         
14:12
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 15:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Paris'te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei