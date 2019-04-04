Son Dakika Haberleri: Paris'te İnsanlık Dışı Mülteci Kampı Tahliye Edildi

Paris'te İnsanlık Dışı Mülteci Kampı Tahliye Edildi

29 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te 400 göçmenin kaldığı mülteci kampı kötü yaşam şartları nedeniyle tahliye edildi.

Paris'te İnsanlık Dışı Mülteci Kampı Tahliye Edildi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te 400 göçmenin kaldığı mülteci kampı kötü yaşam şartları nedeniyle tahliye edildi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kamptaki durumun insanlık dışı olduğunu dile getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te otoyolunun kenarında kurulan çoğunlukla Sudanlı, Eritreli ve Afganistanlı mültecilerin kaldığı kötü şartlardaki kamp bu sabah tahliye edildi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, mülteci kampıyla ilgili, "Yüzlerce kadın ve erkek devlet tarafından destek beklerken kamplarda uyuyor. Paris'teki bu insanlık dışı durumdan dolayı çok kızgınım" dedi. Paris Belediyesinin mülteciler için elinden geleni yaptığını fakat hükümetin de desteklemesi gerektiğini belirten Hidalgo, "Paris Belediyesi ve dernekleri yiyecek, içme suyu, temizlik malzemeleri içeren acil yardımlar yaptı. Önümüzdeki günlerde bunlara duşları da dahil edeceğiz. Ancak bu asla devlet tarafından yapılan gerçek bir desteğin yerini almaz" diye konuştu. Kampta yaşayan John isimli bir mülteci, "İnsanlar farelerle yaşıyor, burada binlerce fare var, çok korkunç. Su yok, elektrik yok. Bunlar gelişmiş bir ülkeye yakışan şartlar değil "dedi. Fransa hükümetinin mültecilerle ilgilenmediği gerekçesiyle aralarında Dünya Doktorları Derneğinin de bulunduğu 20 yardım kuruluşu 9 Nisan'da büyük bir eylem yapmayı planlıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

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