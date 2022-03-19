Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika
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Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi

19.03.2022 21:22

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen eylemde ırkçılık protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen eylemde ırkçılık protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Chatelet Meydanı'nda sendikalar, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. Eylemde yabancı oldukları için sosyal yardımlardan faydalanamadıklarını iddia eden göstericiler, ülkede ırkçılığın her geçen gün arttığını ileri sürdü. Gösteride "Dayanışma içinde daha adil toplum" sloganları atan eylemciler, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ile Marine Le Pen'in Fransa'yı yönetmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Eylemciler ayrıca protestoda, ırkçılığa karşı sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, ülkede oturma ve çalışma izni olmayanlara acilen oturma ve çalışma izni verilmesi isteğinde bulundu.

Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi
Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paris'te ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika


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