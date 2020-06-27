- Paris'te İsrail'in ilhak planı protesto edildi - Son Dakika

- Paris'te İsrail'in ilhak planı protesto edildi

- Paris'te İsrail'in ilhak planı protesto edildi Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme planını protesto etti.

- Paris'te İsrail'in ilhak planı protesto edildi

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PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme planını protesto etti.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek, Ürdün Vadisi'nin ilhakını içeren planına tepkiler devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Barbes Caddesi'nde toplanan binlerce kişi İsrail'in ilhak planını protesto etmek amacı ile Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler, Filistin'e ve Filistin Devleti'nin tanınması için destek pankartları açtı. Protestocular, yürüyüş sırasında "Filistinliler gitmeyecek, onlar evinde", "Filistin kazanacak", "Filistinlilere özgürlük", "Yaşasın Filistin halkı direnişi" ve "İsrail katil, Macron suç ortağı" sloganlarını attı. Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları sallarken, İsrail'e karşı yaptırım ve boykot çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail'in ilhak planı ile Yahudi yerleşimleri içeren belli bölgeler ve Ürdün Vadisi olarak bilinen Batı Şeria'nın Ürdün ile sınırında yer alan toprakların büyük bir kısmı İsrail egemenliği altına girecek. İlhak planının hayata geçirilmesi ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yüzde 4,5'i ilhak edilmiş bölgelerde yaşıyor olacak.

Filistin, İsrail, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Paris'te İsrail'in ilhak planı protesto edildi - Son Dakika

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