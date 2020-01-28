Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti - Son Dakika
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Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti

24 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Sarı yelekliler ve emeklilik reformuna karşı çıkanların ardından, itfaiyeciler de sokaklara indi.

Ülkenin çeşitli kentlerinden Paris'e gelen yüzlerce itfaiyeci, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü.

Çalışma koşullarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.

Maaşlarının iyileştirilmesini de isteyen eylemciler ile polis arasında gerginlik ve arbede yaşandı. Polis, göstericilere cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Paris'te çalışan itfaiyecilerin asker statüsünde oldukları için gösteriye katılmalarının yasak olduğu kaydedildi.

1 yıldan fazladır Macron yönetimi karşıtı gösterilerinin düzenlendiği Fransa'da ve özellikle Paris'teki sokaklarda sık sık şiddetli olaylar yaşanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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