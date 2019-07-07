Son Dakika Haberleri: Paris'te kadın cinayetleri protesto edildi
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Paris'te kadın cinayetleri protesto edildi

1 saat önce

Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, kadın cinayetleri protesto edildi.

Paris'te kadın cinayetleri protesto edildi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, kadına karşı şiddet protesto edildi.

Başkentteki Republique Meydanı'nda kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37 
Fransa, Paris, Dünya
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