Paris'te kadın cinayetleri protesto edildi
1 saat önce
Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, kadın cinayetleri protesto edildi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37
'nın başkenti Paris
'te yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, kadına karşı şiddet protesto edildi.
Başkentteki Republique Meydanı'nda kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.
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