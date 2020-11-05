Paris'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi - Son Dakika

Paris'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi

05.11.2020 21:51
Paris'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015'te, kiliseye saldırı düzenlemeyi planlamak ve bir öğretmeni öldürmekle suçlanan Sid Ahmed Ghalam, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015'te, kiliseye saldırı düzenlemeyi planlamak ve bir öğretmeni öldürmekle suçlanan Sid Ahmed Ghalam, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2015'te Paris yakınlarındaki Villejuif semtinde Aurelie Chatelain adlı öğretmeni öldürmek ve bir kiliseye saldırı planlamaktan sorumlu tutulan Ghalam'ı müebbet hapse mahkum etti.

En az 22 yıl hapis yatacak olan 29 yaşındaki Ghalam, ayrıca Fransa toprağına ayak basmaktan men edildi.

Ghlam, yargılanması sırasında kiliseye saldırı hazırlığında olduğunu ancak sonra vazgeçtiğini belirtmiş, öğretmeni de başka birinin öldürdüğünü savunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi - Son Dakika


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